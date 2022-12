„Green Book“-Star tot in New York aufgefunden

Nebenrolle in Oscar-Streifen „Green Book“

Vallelonga spielte in dem mit zwei Oscars prämierten Film „Green Book“ aus dem Jahr 2019 die Rolle seines Onkels Rudy. Die Geschichte, in der Viggo Mortensen und Mahershala Ali in den Hauptrollen zu sehen waren, ist angelehnt an die Familiengeschichte der Vallelongas.