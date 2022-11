Dreiste Internet-Betrüger in Tirol erfolgreich

Am 29.11.2022 zeigte eine 69-jährige österreichische Staatsbürgerin bei der Polizei an, dass sie an eine unbekannte Täterschaft mehrere Überweisungen in der Gesamthöhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages getätigt habe. Die Täterschaft habe sich per WhatsApp glaubwürdig als ihre Tochter in Notlage ausgegeben, weshalb sie das Geld überwiesen habe.