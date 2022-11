kronehit-Spendenbox reist wieder durch Österreich

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, nicht auf die zu vergessen, die unser aller Hilfe benötigen“, freut sich Moderator Meinrad Knapp auf die positive Energie in der kronehit-Community. Wer mit seinem diesjährigen Weihnachtsgeld gerne etwas Gutes tun möchte, kann jederzeit einen beliebigen Beitrag in die Box werfen und sie auch mitnehmen und weiterreichen.