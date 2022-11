Award für „Vivamayr“: Wo auch Stars gerne fasten

Geschäftsführer Serhan Güven war bei der Auszeichnung in Istanbul. Die bekannte Fastenklinik setzte sich zum vierten Mal durch. „Wir haben unsere Qualitätskriterien von Beginn an bewusst hoch angesetzt und lagen diesmal in zwei Kategorien vorn“, sagt Güven. Die moderne Mayr-Methode ist beliebt, Vivamayr kümmert sich um betuchte Kunden auf Orten rund um die Welt. Die Luxusklinik in Maria Wörth gehört Hannes Androsch.