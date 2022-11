Ärzte retten Jugendlichem nach Unfall linkes Bein

Die Augen von Beritan Cankaya aus Vorarlberg strahlen, wenn er von seiner Zukunft spricht. Der heute 18-Jährige hat große Pläne: Er will studieren und endlich wieder Fußball spielen in seinem Verein. Vor etwas mehr als einem Jahr war der Blick in die Zukunft von nur einer Frage geprägt: Wie kann Beritan den Alltag mit nur einem Bein meistern?