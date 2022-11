Fünf Henndorfer Projekte in einem einzigen

Wasser sorgte an anderer Stelle für Probleme. Im Zentrum wurde daher heuer der Hochwasserschutz fertiggestellt. Ein Rückhaltebecken und eine Geschiebesperre soll den Ort künftig bei schweren Gewittern schützen. Bis 2024 will der Ortschef noch einige Projekte umsetzen, etwa einen neuen Wirtschaftshof, der einen anderen Standort bekommen soll. Dann wird er sich aus der Politik zurückziehen. „30 Jahre sind genug“, so der Bürgermeister. Wer ihm nachfolgt, ist ihm egal: „Da möchte ich mich nicht einmischen.“