Erstmals überhaupt eine Frau: „Freue mich sehr!“

Erstmals in der Geschichte der „Bounce Fight Night“ bestreitet am 3. Dezember - ab 17.45 Uhr live auf krone.at und krone.tv - eine Frau den Hauptkampf. „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung und werde das schon meistern“, sagt die gemeinte Profi-Boxerin Michaela Kotaskova bei ihrem Besuch in unserem Sport-Studio. Außerdem spricht sie mit krone.at-Sportchef Michael Fally über die Lehren aus dem letzten Kampf, ihre Gegnerin, Druck und Boxen als Attraktion für Kinder und Jugendliche.