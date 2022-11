Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot

Enzensberger wurde am 11. November 1929 in Kaufbeuren geboren und wuchs in Nürnberg auf. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie und mischte sich als Autor immer wieder in den gesellschaftlichen Diskurs ein und bestimmte politische Debatten. Schon mit seinem ersten Lyrikband „Verteidigung der Wölfe“ von 1957 erregte er Aufsehen.