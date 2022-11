Saudi-Hafenstadt Dschidda überflutet, mehrere Tote

Schulen vorübergehend geschlossen

Fotos, die am Donnerstag in den sozialen Medien gepostet wurden (Tweets unten), zeigten Autos, die, von tosenden Wassermassen mitgerissen, durch die Straßen von Dschidda gespült wurden. Die offizielle saudische Presseagentur (SPA) berichtete am frühen Morgen, dass die Schulen in der Stadt geschlossen würden, da für den ganzen Tag Regen vorhergesagt wurde.