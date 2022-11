Heilpädagogische Kindergärten: Eltern kämpfen

Elisabeth K.s Stimme klingt aufgewühlt. Kein Wunder: Die dreifache Mutter weiß nicht, ob sie in einigen Monaten noch einen Betreuungsplatz für zwei ihrer Kinder haben wird. Wegen akuter Finanznot droht dem Heilpädagogischen Kindergarten Steingruber in Graz die Schließung. „Mein Sohn Theodoro ist Asperger-Autist. Jede Veränderung ist für ihn extrem schwierig, auch die allerkleinste. Wenn er jetzt vor Schulbeginn für ein halbes Jahr in einen anderen Kindergarten muss: Das wäre einfach furchtbar!“ K.s geplanter Berufseinstieg nach der Karenz im Frühjahr würde dann ebenso wackeln.