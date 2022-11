Die schönsten Herbstimmobilien

Wohnen in der Großstadt und doch in Ruhelage? Ja, das steht mit dieser Herbstimmobilie am Programm. Zum Verkauf gelangt ein Einfamilienhaus in einer ruhigen Seitengasse im 21. Bezirk. Das 1930 erbaute und renovierungsbedürftige Objekt befindet sich dennoch in einem gepflegten Zustand. 85m² Wohnfläche sind auf Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, Keller und einen Zusatzraum im Nebengebäude unterteilt. Die Lage bietet eine hohe Lebensqualität, sowie erstklassige Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsanbindungen und Schulen in unmittelbarer Nähe.