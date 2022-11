Was bringt die Zukunft? Guardiola hat entschieden

Brasilien-Trainer hört auf

In den vergangenen Wochen war Guardiola als Nachfolgekandidat für Brasiliens Nationalteamtrainer Tite, dessen Kontrakt bei den Selecao nach der Weltmeisterschaft in Katar ausläuft, genannnt worden. Für Pep keine Option, der Starcoach will mit den „Citizens“ weiterhin nach Titeln jagen.