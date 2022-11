Uni-Besetzung: Grazer Aktivisten liegen auf Lauer

Graz: „Ein Protest nach dem anderen“

Ist man in Graz anderer Meinung, weil es derzeit noch ruhig ist? „Wir können den Protesten auf alle Fälle was abgewinnen“, sagt Emma Posch von der Hochschülerschaft der Uni Graz, „wir wollen aber zuerst das Thema der Budgetlücke lösen.“ Man stehe dennoch in Kontakt mit den anderen Aktivisten.