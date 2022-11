Model-Engel Jasmine Tookes lässt Babybombe platzen

Duran setzte Tookes schließlich gemeinsam mit ihrem Liebsten in einer Schwarz-Weiß-Serie in Szene. Das schon recht stattliche Bäuchlein wölbt sich dabei unter einem cremefarbigen, bodenlangen Seidenkleid, das sich sanft um die Mama-Kurven der 31-Jährigen legt. Statt der üblichen Geschäftigkeit am Set habe Tookes zudem gesorgt, dass das Shooting sehr privat und entspannt ausgefallen sei. Mama Cary Robinson, die auch als Stylistin arbeitet, habe für das Styling ihrer Tochter gesorgt. Für Tookes sei dies ein Herzenswunsch gewesen, denn: „Ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was ich fühle - und jeder Stress, den ich habe - sich sehr leicht auf das Baby übertragen kann“, erklärte sie.