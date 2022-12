Diese Promis freuten sich 2022 über Nachwuchs

Mit leuchtenden Kinderaugen wird so ein Weihnachtsfest gleich noch mal schöner - wie Eltern wissen. Zum allerersten Mal mischt sich heuer auch bei so manchem Promi Kindergeschrei zwischen Weihnachtslieder und Packerl auspacken. So durfte sich erst im November „Blümchen“ Jasmin Wagner über ihren ersten Nachwuchs freuen.