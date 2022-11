Feuerinferno am Bauernhof: 50 Tiere verendeten

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Montag in Osttirol! Im Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Oberlienz brach aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Einige Tiere konnten noch gerettet werden. Ein Großteil der Rinder und Hühner verendete jedoch im Feuerinferno. Menschen wurden keine verletzt.