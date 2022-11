Kollision auf Bundesstraße: Frau schwer verletzt

Als die Lenkerin in die B100 einfuhr, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer rechtwinkligen Kollision, wobei die Lenkerin nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen wurde. Der 48-jährige Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.