WM 2022 in Katar: Chance für Veränderung?

Eine der wohl umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaften aller Zeiten steht vor der Tür. Bereits bei der Verkündung des Austragungsortes, im Jahr 2010, wurde der Gastgeber Katar nur mit Empörung aufgenommen. Dieser Umstand hat sich in den letzten Wochen vor dem großen Anpfiff immer mehr verstärkt, inzwischen fordern auch viele Fußball-Fans den Boykott des Turniers. Schuld daran ist die prekäre Menschenrechtslage im kleinen Golfstaat, die sich Podcasterin Annie Müller Martínez in dieser Folge mit der Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Mag. Annemarie Schlack, mal genauer ansieht. Außerdem wird mit dem krone.tv-Chef und ehemaligen krone.at-Sportchef Max Mahdalik besprochen, inwiefern man die WM in Katar auch als Chance sehen kann.