Raubüberfälle in Graz geklärt: Täter sind erst 14

Die Grazer Polizei hat zwei 14-jährige Burschen festgenommen, die in den vergangenen Wochen für mehrere Raubüberfälle an Jugendlichen verantwortlich sein sollen. Eine Serie an brutalen Übergriffen von jungen Tätern hatte in der Landeshauptstadt für Beunruhigung gesorgt. Weitere Tatverdächtige wurden ausgeforscht.