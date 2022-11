Wahre Lama-Liebe und die Kunst des Seifensiedens

Was in die Seife kommt, das kann man auch essen

Eine besondere Duftnote steuert die Ötztaler Seifenmanufaktur Neururer bei. Der Chef Jochen Neururer werkt in Umhausen nach dem Reinheitsgebot. Seit 2014 stellt der Ötztaler die Naturprodukte in Handarbeit her. Die Produktionsstätte nahe der Ötztaler Ache ist laut Neururer „CO₂-neutral, energieautonom, nachhaltig“. Wo es nur geht, setzt der Seifenmacher auf reine Naturrohstoffe. „Alles, was ich in die Seifen tue, kann man auch essen“, führt er ein überzeugendes Argument an. Das Ergebnis sind Seifen mit verschiedenen Kräutern und ätherischen Ölen. Glanzstück ist die Filzseife, die mit einem handgefertigten Filzmantel umgeben einen natürlichen Peeling-Effekt erzielt.