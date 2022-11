Ein Skilehrer für den Abfahrtsstaatsmeister

Der 29-jährige Aicher, der sich nach seinem Abfahrts-Staatsmeistertitel im März im Montafon zum dritten Mal einen Kreuzbandriss zugezogen hat, macht gerade in Sölden seine ersten Schwünge auf Schnee: „Für mich beginnt’s nun mit freiem Fahren. Ich hab erstmals seit Jahren wieder Stunden bei einem staatlich geprüften Skilehrer genommen. Das einzig Gute an Verletzungen ist, dass man an der Technik arbeiten kann.“ Fakt aber: „Ich werde mich nicht stressen und mich wie vor zwei Jahren übereilt ins Comeback stürzen!“