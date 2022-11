Idee überzeugt: Schlachten ohne Stress für Tiere

Angebot jetzt auch in Vorarlberg, der Steiermark und Kärnten

„Für Direktvermarkter gab es davor kaum eine Schlachtmöglichkeit für Mastgeflügel“, erklärt MR-Landeschef Hermann Gahr. Mit der Mobilen Geflügelschlachtung könne man Kleinbetrieben nun eine entscheidende Hilfe bieten. Diese Hilfe ist sehr gefragt. In Tirol wurden so bisher 22.500 Tiere geschlachtet. Auch andere Bundesländer ziehen nach, wie MR-Obmann Christian Angerer erklärt. Demnach vermittelt er dieses Maschinen-Service mittlerweile auch in Vorarlberg, der Steiermark und Kärnten.