Otto Konrad: „Das war schon sehr, sehr kitschig“

Auch Otto Konrad ist Teil des Star-Ensembles beim Legendenturnier in Nauders in Tirol. Zur Einstimmung stand der Kult-Goalie in unserem Studio im Spielerhotel Rede und Antwort. Dabei unter anderem Thema bei Moderator Michael Fally: das Wiedersehen mit Maurizio Gaudino. Konrad hatte im UEFA-Cup-Viertelfinale 1994 für die Salzburger Austria im Elfmeterschießen den Penalty des damaligen Eintracht-Frankfurt-Spielers Gaudino gehalten. „Das war schon sehr, sehr kitschig“, erinnert sich Konrad.