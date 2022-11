„Das hat Hinteregger halt nicht interessiert“

Fredi Bobic im ausführlichen TV-Talk. Der Sportchef von Hertha BSC Berlin und Europameister 1996 spricht am Rande des großen „Star Revivals“ in Nauders in Tirol (am Mittwoch, 16.11., ab 17.15 Uhr live auf krone.at und krone.tv), mit Michael Fally über Franz Wohlfahrt, Martin Hinteregger („Ich mag ihn unheimlich; dass er von heute auf morgen aufhört, hat mich nicht überrascht; Social Media und Co. hat ihn nicht interessiert“), Adi Hütter, seine Erwartungen an das Legendenturnier, den deutschen WM-Kader und mögliche Transfers für die Hertha.