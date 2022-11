Wo heimische Wirtshauskultur noch lebendig ist

„Was hast du denn heute im Rohr?“, fragen Stammgäste Günter Heumader oft. Sie schauen lieber in die Küche zum Chef als in die Karte. Für Heumader sind sie unverzichtbar für die Wirtshauskultur: die Stammgäste. Ein Treffpunkt sein, die Balance zwischen Esslokal und Beisl zu schaffen - „darum geht es in einem Wirtshaus“, sagt der gelernte Koch.