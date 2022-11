Ex-Minister sucht im TV-Dschungel nach „Vergebung“

Hancock zum dritten Mal in Dschungelprüfung

Am Freitag wurde der Abgeordnete zum vierten Mal in Folge von den TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauern für eine sogenannte Dschungelprüfung nominiert. Bei der dritten „Challenge“ musste Hancock unter anderem Kamelpenis essen, was er als „weich und knusprig“ beschrieb, sowie Schafsvagina und Kuhanus.