Tim Allen outet sich als großer Österreich-Fan

Verzaubert Kinder noch heute

„Unsere Idee war, einige Fragen zu beantworten, die sich im ersten Film gestellt haben“, meinte Allen. Wieder in voller Montur am Set zu erscheinen, sei jedenfalls „sehr speziell“ gewesen, erinnerte sich der 69-Jährige. „Ich hatte das beinahe vergessen. Es war mucksmäuschenstill, als ich aufgetaucht bin. Der Look, den wir vor so langer Zeit etabliert haben, bewirkt etwas und macht auch diese Figur aus. Ich bin ja nicht dieser Typ, aber wenn ich das Outfit dann anhabe, ist es wirklich ein besonderer Moment.“ Es mache ihn auch „zu einer besseren Person“.