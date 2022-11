Online-Kurse verboten? Freispruch für Fahrschule

Zwei nervenaufreibende Jahre mit Ermittlungen samt Hausdurchsuchungen und Anklage haben Betreiber und Belegschaft einer Tiroler Fahrschule hinter sich. Grund: In der Corona-Zeit mit ihren Beschränkungen hatte man beim L17-Führerschein neben Präsenzunterricht auch ein Online-Selbststudium daheim erlaubt, was laut Anklage gesetzlich nicht gedeckt war. Letztlich kam es zu einem Prozess wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, weil eine Fahrschule in ihrer Tätigkeit als Behörde fungiert.