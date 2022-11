„Unfähig, korrupt, ungerecht!“ Balotelli schäumt

Der 32-Jährige werde nicht weiterhin seine Gesundheit aufs Spiel setzen, ohne vor gegnerischen Fouls und Angriffen geschützt zu werden. „Es ist mir wirklich egal, was Sie von vorher gewohnt sind, aber Sie müssen dies so schnell wie möglich ändern“, so der 36-fache Nationalspieler und ergänzte in großen Lettern: „Die Welt muss ein Auge auf diese Liga werfen, um die Schäden zu sehen, die sie tun.“