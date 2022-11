Pentz: „Bin der Typ, der jetzt voll reinbüffelt“

Auch so ein Kuriosum des Fußball-Weltverbandes: Österreich ist verpflichtet, zwei Länderspiele abzuhalten, eine Abstellpflicht gibt es aber nur für WM-Spieler. Der bloßen „Empfehlung“ der FIFA kam aber Stade Reims nicht nach. „Ich kann nichts machen, wenn der Verein Nein sagt. Wir fangen ja am 28. November wieder mit dem Training an“, muss Torhüter Patrick Pentz es akzeptieren. Zuletzt war der Goalie noch Österreichs „Einser“, beim Camp in Spanien ist er gar nicht dabei. Obwohl er bei Reims in Frankreichs Ligue 1 nur die Bank hütet - für den 25-Jährigen unbefriedigend. „Ich muss meine Situation in den Griff kriegen, beim Verein wieder spielen, das ist das tägliche Brot. Ich bin der Typ, der voll reinbüffelt, ihnen zeige, was ich draufhabe“, so Pentz gestern zur „Krone“. „Wenn ich im Winter wieder spiele, bin ich auch beim Nationalteam wieder Thema. Schnell raus, schnell wieder rein.“