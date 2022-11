Weststeirer ist jetzt Vize-„Mister Universe“

Vergangenes Wochenende war es für die besten Bodybuilder der Welt so weit: In Bradford (England) ging die Kür zum „Mister Universe“ über die Bühne. Legendär sind die Auftritte von Arnold Schwarzenegger, der sich insgesamt fünfmal den Titel gesichert hatte. Auch diesmal war mit Josef Strohmeier ein Steirer mitten drin in der Elite. Erst im heurigen Juni triumphierte der Weststeirer bei der Weltmeisterschaft in Mexiko-City und holte sensationell den Titel, als erster Österreicher überhaupt in der Fitness-Klasse.