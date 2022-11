100 Spiele! Austria-Kicker steht vor Jubiläum

„Ich sollte die Profikarriere vergessen“

Denn der Weg zum „100er“ war für Flo ein steiniger. „Als Kind und Teenager war ich immer kleiner und dünner als alle anderen, jeder war mir körperlich voraus. Mit so circa zehn Jahren wurde mir schon gesagt, dass ich den Traum von der Profikarriere vergessen soll. Das war ein harter Schlag“, erzählt der Tiroler. So kam Rieder nie in den Genuss einer Akademie-Ausbildung. „Ich habe aber immer an mich geglaubt!“