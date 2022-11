Champions-League-Rekord für Alaba-Coach Ancelotti

Paris Saint-Germain wurde in der Gruppe nur Zweiter, da Benfica einen beeindruckenden Schlussspurt hinlegte. Der Großklub aus Lissabon setzte sich mit 6:1 bei Maccabi Haifa durch. Nur dank der mehr erzielten Auswärtstore stehen die Portugiesen vor dem punktgleichen Rivalen aus Paris, der auch das exakt gleiche Torverhältnis hat. Joao Mario traf in Israel dabei erst in der 92. Minute, fünf Tore schoss Benfica alleine in der zweiten Spielhälfte. PSG gewann indes in Turin gegen Juventus „nur“ 2:1.