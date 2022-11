Polizeieinsatz an Halloween auf dem Prüfstand

Die angekündigte Evaluierung wird von der Bundespolizeidirektion durchgeführt. Dabei handle es sich aber um reine Routine. Entsprechende Prüfungen fänden nach solchen Einsätzen immer statt.Einen Sicherheitsgipfel, wie in Linz, brauche es in Salzburg nicht, ließ ein Sprecher von Innenminister Karner (ÖVP) wissen. Denn: In Linz hätten die Ausschreitungen eine andere Größenordnung gehabt. Zudem sei in Salzburg nichts strafrechtlich Relevantes passiert.