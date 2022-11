Medikamente innerhalb von 30 Minuten geliefert

„Die Lieferung aus mittlerweile 15 Apothekenpartnern in ganz Österreich ist ein wichtiges Serviceangebot für unsere Kunden. Gerade jetzt, wo wir am Anfang der Grippewelle stehen“, erklärt Alexander Gaied, COO von mjam. Zur Auswahl stehen jeweils rund 2.000 rezeptfreie Produkte, die innerhalb von 30 Minuten zugestellt werden. Bestellungen sind unter der Woche ebenso wie samstags möglich. Viele Apotheken bieten neben dem allgemeinen Sortiment auch Eigenmarken, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Hilfsmittel, Pflege & Wellness- sowie Kosmetikprodukte und alles für Familie & Co. „Mit dem Apotheken-Lieferservice können wir unsere Kunden unterstützen und ihnen das Leben ein bisschen leichter machen“, so Gaied weiter.