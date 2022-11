Kit Connor sieht sich zu Coming-out gezwungen

Der mit seiner Rolle als bisexueller Schüler Nick in der Netflix-Serie „Heartstopper“ berühmt gewordene Kit Connor zeigt sich verärgert über den Druck in Sachen sexueller Orientierung. „Ich bin bi. Herzlichen Glückwunsch dazu, einen 18-Jährigen dazu gezwungen zu haben, sich selbst zu outen. Ich denke, einige von euch haben den Punkt der Serie echt nicht verstanden. Bye“, twitterte der Schauspieler am Dienstag.