KAC präsentiert Mittwoch den neuen Stürmer

Wegen der zwei Ausfälle war beim KAC im Sturm ja Bedarf da. Und Rihards Bukarts passt als Rechtsschütze gut ins Team. Der 26-Jährige hat in der vorigen Saison bei Wladiwostok in der russischen KHL gespielt, war davor in der Heimat bei Riga und drei Saisonen in der deutschen DEL bei Düsseldorf, Schwenningen und Berlin. Jetzt steht er bei den Rotjacken vor der Türe, wird morgen präsentiert.