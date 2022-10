Friedhofsflucht sorgt für Verkaufsrückgang

„Bauen 150 Grabsteine ab, aber nur noch 50 auf“

Asche auf Streuwiesen verstreuen, Naturbestattungen und Co.: Die Umwälzungen beim Geschäft mit dem Sterben spürt auch Martin Reiter. 2017 hat er mit Jürgen Remeli die Lienbacher GmbH in Gneis übernommen. „Über die letzten Jahre haben wir im Schnitt 150 Grabsteine an den Friedhöfen abgebaut, aber nur 50 neue aufgestellt haben“, erklärt der Steinmetz.