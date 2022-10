Sternekoch Heinz Winkler (73) gestorben

Der „Lieblingskoch vom Chiemsee“ vieler Promis und Politiker starb in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie „BILD“ aus dem engsten Umfeld erfuhr. Winkler sei am Freitagabend in seinem Haus im bayrischen Aschau plötzlich zusammengebrochen, wurde sofort in die Klinik Rosenheim gebracht.