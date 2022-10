Austria: Auch Sportchef steht auf dem Prüfstand!

Analyse im Winter

AG-Vorstand Gerhard Krisch, der formal den Sportdirektor und den Trainer zu bestellen hat („nachdem ich mich natürlich zuvor mit unseren Gremien abgestimmt habe“), drückt sich da schon konkreter aus: „Der Trainer und die Mannschaft sollen sich jetzt einmal in Ruhe auf die letzten Aufgaben, die in diesem Herbst noch anstehen, konzentrieren, dann werden wir uns mit dem Trainer und auch mit dem Sportchef zusammensetzen und analysieren, an welchen Rädern zu drehen ist.“