Giftgrüne Flüssigkeit im Inn sorgte für Aufregung

Da dürfte wohl so mancher seinen eigenen Augen nicht getraut haben: Eine giftgrüne Flüssigkeit ergoss sich am Donnerstag in den Pigerbach bei Imst im Tiroler Oberland und in der Folge auch in den nahegelegenen Inn. Grund für die Verfärbung des Gewässers war laut Polizei eine unsachgemäße Entsorgung auf einem Firmengelände.