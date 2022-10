Taylor Swift: Heftige Kritik an neuem Videoclip

In dem Video steigt Swift auf eine Waage, während eine zweite Version von ihr zuschaut. Anstatt einer Zahl deutet der Zeiger auf das in roten Buchstaben geschriebene Wort „FAT“ (zu Deutsch: „fett“), während die 32-Jährige singt: „Ich starre direkt in die Sonne, aber niemals in den Spiegel.“