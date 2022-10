Gutachten fehlt: Junger Häftling (15) verzweifelt!

„Das erschüttert in dieser Causa noch mehr“

Doch das Gutachten steht zwei Monate später nach wie vor aus. „Weil es an psychiatrischen Sachverständigen fehlt. Das erschüttert in dieser Causa noch viel mehr, weil es sich beim Straftäter um einen 15-Jährigen handelt, bei dem Hopfen und Malz noch nicht verloren sind. Die Chancen, ihn wieder zurück ins normale Leben zu holen, stehen sehr gut – die Zeit drängt allerdings“, verdeutlicht Abwerzger.