Nur zwei Veränderungen im Kader der ÖFB-Frauen

Mit zwei Länderspielen im November lässt Österreichs Frauen-Fußballnationalteam das Jahr ausklingen. Die Mannschaft von Irene Fuhrmann trifft am 11. November (17.30 Uhr) in Lignano auf den WM-Teilnehmer Italien. Am 15. November (18.00 Uhr) folgt in Wiener Neustadt das Heimspiel gegen die Slowakei.