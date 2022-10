Unbekannte beschmierten Buswartehäuschen

Meterhohe Flammen ragten in der Nacht von 13. auf 14. April von der idyllischen Burgruine in Senftenberg. Die direkt vor der Ruine gelegene Gerätescheune war ausgeraubt und angezündet worden. In derselben Nacht soll eine Jugendbande auch noch versucht haben, in den örtlichen Kfz-Betrieb einzusteigen. Letzteres dürfte laut „Krone“-Informationen nur daran gescheitert sein, dass aufmerksame Nachbarn dies bemerkt und sogleich die Polizei verständigt hatten. Der Brand wurde damit ein Fall für die Kriminalpolizei.