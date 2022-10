JKU-Rektor Lukas möchte an die Spitze der neuen TU

Videobotschaft an die JKU-Belegschaft

Übers Wochenende hat Meinhard Lukas einen Nachdenk-Endspurt über seine Zukunft absolviert. Seit er im August (nach fünfeinhalb Jahren Dialyse) eine neue Niere transplantiert bekam, stehen ihm da wieder mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Nach Beratung auch mit der Familie teilte er dem Unirats-Vorsitzenden Heinrich Schaller (GD Raiffeisen Landesbank) am Sonntagabend mit, dass er für keine weitere Periode als JKU-Rektor zur Verfügung stehe, weil er zum neuen IDSA wechseln wolle - sehr zu dessen Bedauern. Nun machte Lukas seinen Wechselwunsch in einer Videobotschaft an die JKU-Belegschaft bekannt. Darin ging er auf einige seiner kritischen Punkte zum bisherigen Digital-TU-Konzept ein und auf die Zukunftsaussichten der JKU mit der neuen Digital-Konkurrenz. Lukas bewirbt sich mit einem eigenen, etwa 50 Seiten starken Konzept.