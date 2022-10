Klage gegen Werder Bremen: FPÖ macht Rückzieher

Auf Trainingslager im Zillertal

Die Causa hatte im Juli gehörig Staub aufgewirbelt. Am 2. Juli hatte in Zell am Ziller ein „Aktionstag“ der FPÖ im Vorfeld des Landesparteitages am darauffolgenden Sonntag in Schwaz - und damit auch der Landtagswahl am 25. September - stattgefunden. Daran nahm auch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl teil. Werder Bremen befand sich zur selben Zeit auf Trainingslager in dem Ort. Schließlich folgte ein Posting des Vereins auf Twitter, in dem eine Art Truck-Anhänger der FPÖ zu sehen war sowie daneben - etwas undeutlich - der am Podium stehende Kickl. Dem Satz „Klare Kante gegen Nazis“ stellten die Social Media-Verantwortlichen von Werder den Satz voran: „Wir fühlen uns hier so sehr zuhause, dass wir auch im #Zillertal dafür einstehen.“