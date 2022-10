Feuerinferno in NÖ: Drei Hunde tot, vier gerettet

Ein Fahrzeugbrand setzte in Neuthaures in der Gemeinde Heidenreichstein (Niederösterreich) am Samstag ein Wohnhaus in Flammen, der neun Hunde das Leben hätte kosten können. Sieben konnten die Feuerwehren mit schwerem Atemschutz bergen, für drei kam jede Hilfe zu spät. Vier Berner Sennenhunde bekamen Sauerstoff, einer davon schwebt noch in Lebensgefahr. Die zwei weiteren Hunde - Malteser - retteten sich selbst. Wegen Löschwasserknappheit standen insgesamt 13 Feuerwehren mit 150 Mitgliedern im Einsatz.