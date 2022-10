Derby-Rekordler Vastic lüftet Traumtor-Geheimnis

Mit 19 Toren ist der Edeltechniker bis heute der Rekordtorschütze des brisanten Duells - nur gegen Innsbruck traf er noch häufiger (22). „Ich wollte natürlich in jedem Spiel Tore machen. Dass ich gegen den GAK so oft genetzt habe, war Zufall“, meint Vastic, der im Austria-Nachwuchs arbeitet und in Gießhübl, einer Nobelgegend in der Nähe von Wien, sein Leben genießt.