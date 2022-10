Lokale, über die man spricht: Daniel’s Bistronomie

Die Lage am Rande der Mariahilfer Straße hat sicher das Ihre dazu beigetragen, dass DANIEL’S BISTRONOMIE vom Start weg nicht nur zum lässigen Nachbarschaftstreff wurde, sondern auch zur beliebten Raststation für Einkaufsbummler. Im etwas verwinkelten Innenraum sorgen Plüschbänke einerseits und Hochtische andererseits für eine Atmosphäre zwischen Tagesbar und Café-Beisl, dazukommt ein großer, stets belebter Schanigarten. Der Name könnte vielleicht für Verwirrung sorgen: Mit Bistronomie im ursprünglichen Sinn - also kreative Haute Cuisine in unkompliziertem Ambiente - hat das Konzept nicht viel zu tun.